На плохую уборку снега липчане могут пожаловаться в Госжилинспецкию или диспетчерскую службу

В Липецке продолжают бороться со снегом. На тротуарах и внутридворовых проездах работают около 1000 дворников – сотрудники управляющих компаний, а также 100 единим малогабаритной техники. Они не только расчищают снег, но и обрабатывают дорожки песком и солью.

Работники УК просят липчан парковаться так, чтобы не загораживать проезд спецтехнике. Иногда из-за стоящих машин расчистить двор очень сложно, особенно зимой. По информации пресс-службы мэрии, в областном центре около 3 тыс. домов, которые обслуживают 2 управляющие компании. В их штатах числятся порядка 1000 дворников.

Напомним, на некачественную работу УК по уборке снега липчане могут пожаловаться в Госжилинспекцию по телефону 22-13-16. Либо в ЕДС – 8-800-450-48-48. Заявку должны принять в работу в течение 4 часов. Исполнить – в течение суток.