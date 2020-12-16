Склад «паленого» алкоголя на 100 000 рублей нашли в Липецке в частном доме

В Липецке в частном доме нашли склад контрафактного алкоголя. На хозяев вышли сотрудник управления экономической безопасности УМВД и оперативники УФСБ. Дом с огромным количеством поддельного спиртного располагался на улице Лебедянской.

Во время обыска оперативники нашли алкоголь различных видов и наименований на 100 000 рублей. В ящиках хранились поддельные вина, коньяк и шампанское. Но это не был убийственный запас к Новому году. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, владельцы дома продавали спиртное незаконно.

Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 171.1 УК – хранение и сбыт группой лиц. Следствию еще предстоит выяснить, где брали контрафакт, куда сбывали и сколько человек в этом участвовало. Фигурантам грозит максимум до 6 лет лишения свободы.