В четверг в Липецке до +1 градуса, туман и гололед

Погода испортилась: в Липецке мокрый снег, гололед и туман Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 17 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Столбик термометра опустится до 5-10 градусов ниже ноля.

Днем мокрый снег и морось. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление в темное время суток без изменений, а днем будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В пятницу, 18 декабря, в Липецке будет пасмурно. Ночью небольшой снег и до -2 градусов. Утром местами снег с дождем. Днем около 0 градусов. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст.