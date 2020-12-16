Липчанам пересчитают плату за тепло и горячую воду из-за ремонта на магистральном трубопроводе

Липчанам пересчитают плату за отопление в декабре. Причина тому – ремонт на магистральном трубопроводе из-за которого более 70 улиц Липецка остались без тепла и горячей воды. В некоторых домах было холодно несколько дней.

Как сообщили в пресс-службе «Квадры», горожане получат квитанции с перерасчетом в январе 2021 года. Он будет отражен в столбце «Перерасчет». Для жителей домов, где неисправны приборы учета тепла, либо их нет, нормативный платеж снизят за период отсутствия тепла. При начислении платежей для домов со счетчиками – показания снимут с приборов. Аналогично с горячей водой.

Напомним, что ситуация с ремонтом на сети привлекла внимание прокуратуры. Оказалось, что энергетики не сообщили вовремя о работах на трубопроводе. Подробности здесь.