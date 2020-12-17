В Липецке ищут девочку с веснушками, пропавшую из ресторана

В Липецке ищут 155-летнюю девочку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке пропал подросток. В минувшую среду пропала 15-летняя Симонова Софья Владимировна. Накануне, 16 декабря, девочка ушла из ресторана на улице Скороходова в областном центре. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до сих пор ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые средней длины, глаза светло-зеленые, на лице веснушки.

Была одета: разноцветная куртка – синий, черный, белый цвета, черная толстовка с капюшоном, черная шапка.

С собой у липчанки был светло-розовый рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел Софью Симонову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Либо написать на электронную почту по адресу: ppdlip@mail.ru