Снегопад в Липецке: дороги посыпают пескосоляной смесью 30 машин

Дороги Липецка посыпают противогололедными смесями Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 19 декабря, в Липецке чувствуется дыхание зимы. Еще с ночи с неба падает снег, а температура колеблется от 1 до 3 градусов мороза. Утром специалисты управления благоустройства начали посыпать улицы областного центра противогололедными материалами. Чтобы на дорогах не образовалась скользкая корочка, их обрабатывают пескосоляной смесью или технической солью.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по 27 маршрутам работают 30 машин спецтехники. При необходимости, на дороги выпустят еще транспорт. При сильном снегопаде с ним будут бороться тракторы, оборудованные щетками, а также снегоуборочные КамАЗы.

Напомним, что липчане могут проконтролировать ход уборки в режиме онлайн на портале «Карта Липецкой области – ГИС ГеоИнформационная система», либо в приложении «Липецкая область» во вкладке «Дороги» - «Коммунальная дорожная техника». Пожаловаться на некачественную уборку можно в ЕДС по телефону 8-800-450-48-48.