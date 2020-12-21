В Липецке на улице Металлургов перевернулся "Хендай"

В этот понедельник, 21 декабря, в Липецке произошло ДТП. В районе остановки «АЗТП» на улице Металлургов перевернулась «Хендай». По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, поэтому кроссовер опрокинулся на крышу.

Из-за аварии на магистрали в сторону микрорайона Тракторостроителей образовалась пробка. Когда машину поставили на колеса и убрали с проезжей части, движение вновь восстановилось. В настоящее время на участке заторов нет.

Автоинспекторы просят липчан соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательнее за рулем. Помните, что от этого зависят жизни и здоровье людей. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".