Под Липецком мужчина убил квартиранта и выбросил труп во двор

Жестокое убийство под воздействием алкоголя произошло 18 декабря в селе Замортынье Добровского района Липецкой области. Там на улице Садовая местные заметили окровавленный труп во дворе у соседа и вызвали полицию. Убитым оказался 57-летний мужчина, а подозрение сразу пало на 53-летнего хозяина дома.

По версии следствия, домовладелец выпивал с квартирантом, который жил у него несколько месяцев. Во время попойки разгорелась ссора, в ходе которой хозяин дома жестоко изрезал квартиранта ножом. После чего выбросил тело во двор, где его и заметили соседи.

Дело возбудили по части 1 статьи 105 УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант во всем сознался. На допросе рассказал, что был сильно пьян, поэтому в ответ на оскорбления 20 раз ударил квартиранта ножом. Мужчина под стражей, ему грозит 15 лет.