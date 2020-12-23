В Липецке ищут 30-летнего мужчину. Сафин Алексей Исмаилович пропал накануне, 22 декабря. Около 19.45 вечера он ущел из ГУЗ \\"Липецкая областная психоневрологическая больница\\". Как сообщили в ЛООО \\"Поиск пропавших детей\\", липчанин может быть дезориентирован. Он также нуждается в медицинской помощи.Приметы: на вид 30 лет, волосы темные, среднего телосложения.Был одет: черная куртка, вязаная шапка темного цвета, черные штаны и кроссовки такого же цвета.Особые приметы: передние зубы выступают, передвигается мелким шагом.Просьба ко всем, кто видел Алексея Сафина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.