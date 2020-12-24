Авария с участием ребенка произошла минувшим вечером, 23 декабря, на улице Московской в Липецке. Около 17.00 на пешеходном переходе со светофором 30-летний водитель «Лады Гранты» сбил 12-летнюю девочку. Как сообщает ГИБДД региона, школьница получила травму, ей оказали помощь и отправили домой. По предварительным данным автоинспекторов, ДТП случилось из-за того, что кто-то проигнорировал требование светофора.Еще один человек попал под колеса около 20.00 на Заводской площади. Там 62-летнего мужчину сбил 21-летний парень за рулем «Шкоды». Все случилось на дороге вне пешеходного перехода. К несчастью, пешеход скончался по дороге в больницу. Причиной аварии стало нарушение правил перехода проезжей части.