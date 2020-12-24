Из-за перепадов температур, на дорогах Липецка возможен гололед, поэтому водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными и осторожными. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы работают в режиме повышенной готовности.В частности за прошедшие сутки на дороги Липецка высыпали 165 тонн технической соли и пескосоляной смеси. Кроме этого с улиц вывезли 1600 кубометров снега. На данный момент, 24 декабря, на улицах города работают 60 единиц техники, которая убирает снег, подметает и посыпает дороги.По сообщению управления благоустройства, сейчас в первую очередь нужно убирать снег и предотвращать гололед, подметать будут в зависимости от погоды. В случае необходимости на улицы выедут дополнительные снегоуборочные КамАЗы и тракторы с щетками.Напомним, пожаловаться на не убранный с улиц снег и гололед можно по телефону диспетчерской службы 8 800 450 48 48.