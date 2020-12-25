Липецкстат опубликовал данные об изменениях по зарплатам в регионе с января по октябрь 2020 года. Осенью средняя зарплата в Липецкой области составляла 35619,7 рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году. А вот реальный заработок вырос не так значительно. Он высчитывается исходя из расходов на обязательные товары и услуги. В сравнении с ценами реальная зарплата за год увеличилась на 1.5%. А в октябре этого года реальная была даже на 0.5% ниже, чем в октябре 2019.Традиционно самые высокие зарплаты в Липецкой области у металлургов, далее в производство компьютеров, электротехники, оборудования и электроэнергии, табака, химии, в финансах и страховании, в производстве бумаги, в области информации и связи. Зарплаты в наиболее высокооплачиваемых сферах превышают среднюю в 1.8 – 1.1 раза.Самые низкие зарплаты в производстве мебели, кожи, текстиля, в гостиничном и ресторанном бизнесе и в сфере других услуг. Там, по данным статистиков, получают всего 37 – 65% от среднего уровня.В сферах образования и здравоохранения зарплаты составляют 78 и 95% от областного уровня соответственно.