Дороги Липецка продолжают расчищать от снега. На улицы города ежедневно выходит спецтехника и дворники. В борьбе со снежными завалами чаще всего выигрывают сотрудники городских служб. Но случаются и казусы.Так, липчанин Сергей снял на видео, как работает снегоуборочная машина в районе остановки \\"улица Титова\\". Техника движется по краю проезжей части, собирая снег. Его ссыпают в кузов. Только оттуда снег вновь падает на дорогу. Видимо, водитель не заметил, что в кузове образовалась горка. Часть собранного снега вываливается обратно.Напомним, что замечания и предложения по уборке можно направить в Единую диспетчерскую службу по телефону 8 800 450 48 48.