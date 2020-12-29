Новый год приходит в зоопарк Липецка. С 1 января маленьких посетителей зверинца ждут традиционные катания на лошадях. Ребятишки смогут промчаться в санях вместе с Дедом Морозом.Катать малышей и взрослых будет домашняя лошадь по кличке Ласточка. Она живет в вольере копытных. Как сообщили в зоопарке, в санях смогут уместиться максимум 3 человека. Дети до 5 лет - только со взрослыми.Но есть один момент - если снег растает, от саней придется отказаться. Вместо Ласточки радовать детишек будут пони или ослики. Они покатают юных липчан на своих спинах.Катания планируют проводить каждый день с 11.00 до 15.00. Но расписание может измениться. Все будет зависеть от спроса и посещаемости зоопарка в новогодние праздники.