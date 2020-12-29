В Липецке раскрыли угон дорогого внедорожника «Volvo XC-90». Иномарка стоимостью более 4.5 млн рублей пропала из автомастерской по улице Боевой еще летом, 9 августа. После чего 31-летний владелец заявил в полицию.По факту угона возбудили уголовное дело. И вот к концу года подозреваемого вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 20-летний житель Липецка. По данным полиции, парень угонял эту машину дважды за день. Сначала взял, чтобы покататься и вернул. А затем решил уехать на ней домой. Но по пути попал в ДТП, причем пьяный и сбежал с места аварии.Он уже во всем сознался, кроссовер тоже нашли и вернули владельцу. Парню придется ответить не только за угон, но еще и за пьяную езду и бегство с место аварии.