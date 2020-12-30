Накануне спасатели предупредили жителей Липецка о возможном гололеде из-за осадков и перепада температур. Поэтому ночью, 30 декабря, на дороги города вывели спецтехнику. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обработкой дорог и вывозом снега занимались 33 единицы техники и 145 рабочих. С обледенением боролись 10 КамАЗов, 20 самосвалов и 3 снегопогрузчика. На пешеходных зонах и остановках дороги посыпали вручную.Сейчас дорожные службы просят жителей города быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. Также водителей просят не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе техники. Напомним, пожаловаться на снег и лед на дорогах можно по телефону 8 800 450 48 48.