В Липецке будут судить за мошенничество троих мужчин от 27 до 34 лет. По данным полиции, ушлые автолюбители решили обмануть страховую компанию. Солгласно материалам дела, в сентябре прошлого года они инсценировали ДТП с участием «ВАЗ-2107» и «Мерседес Бенц Е200» и подали документы в страховую компанию. Там назначили транспортно-трасологическое исследование, которое показала, что иномарка не в этой аварии. В страховых выплатах хозяину отказали и заявили в полицию.Всем троим предъявили обвинение в групповой афере в сфере страхования – по части 2 статьи 159.5 УК. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, расследование окончено, дело передают в суд, фигурантам грозит максимум до 5 лет лишения свободы.