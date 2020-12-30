В новогоднюю ночь и в период каникул в Липецке изменится работа городского транспорта. Как будут ходить автобусы в Липецке в Новый год, сообщили в пресс-службе мэрии. 31 декабря транспорт будет ездить по обычному расписанию буднего дня – до часа ночи. Утром 1 января автобусы трамваи выйдут на маршруты, как обычно, в 5.30 утра. Но до 10 января ходить будут по графику выходного дня.Кроме этого, с 1 по 3 января сократят количество автобусах на маршрутах № 3, 11, 33, 39, 40 и 44 – это связано с низким числом пассажиров. То есть автобусы придется ждать дольше. Частные перевозчики тоже сократят количество автобусов с 1 по 10 января.Более подробно о том, как будет работать транспорт в Липецке с 1 по 10 января 2021 года можно узнать в диспетчерской службе по телефону 31-00-82.