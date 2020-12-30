Крупная коммунальная авария произошла в эту среду, 30 декабря, в районе ЛТЗ в Липецке. Там во время земляных работ сторонняя организация повредила магистральный трубопровод. Чтобы отремонтировать трубу, пришлось снизить температуру.Как сообщили в пресс-службе Квадры, без отопления и горячей воды остались 227 жилых домов, 15 учреждений образования и 4 здания здравоохранения. Энергетики обещали отремонтировать все в кротчайшие сроки. Но после ремонта управляющим компаниям нужно будет подать тепло на свои объекты и наладить гидравлический режим.По данным администрации города, в департаменте ЖКЖ экстренно созвали руководителей УК и обязали перейти в режим повышенной готовности. Все работы должны закончить вечером 30 декабря. Если отопление и горячая вода так и не появятся, нужно звонить по номеру 8 800-450-48-48.