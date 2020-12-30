Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 30 декабря 2020 года увеличилось. Новый год в здоровом состоянии отметят еще 120 человек - столько медики выписали за минувшие сутки. Всего в регионе 12 242 жителя побороли COVID-19.С начала пандемии ковид выявили у 15 868 липчан. За последние сутки - 164 новых случая. В Липецке - 97. В Грязинском районе - 23. В Елецком районе заболели 14 человек. В Лебедянском - 9. В Краснинском - 7. В Становлянском районе диагноз подтвердился у 5 местных жителей. В Ельце и Добринском районе - у 3. В Воловском, Усманском и Лев-Толстовском районах заразились по 1 человеку.Лечатся 3 376 липчан. Из них 1 353 находятся в больницах. Дома с легкой формой ковида остаются 2 023 пациента. Умерли 250 человек. За сутки скончались 7 жителей области.