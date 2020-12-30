В последний день уходящего года, 31 декабря, все коммунальные службы Липецка переходят на усиленный режим работы. Чтобы люди в праздник не остались без воды или тепла, во всех предприятиях ЖКХ сформировали график дежурств.Как сообщили в пресс-службе мэрии, в случае снегопада на дороги выйдут 100 специальных машин. Специалисты уже составили около 30 схем маршрутов движения техники.Что касается многоквартирных домов, жильцам нужно обращаться в управляющие компании – их телефоны указаны на квитанциях. Также напоминаем другие важные телефоны коммунальных служб в Липецке, которые будут работать в новогодние праздники.Единая диспетчерская служба – 8 (800) 450-48-48; аварийно-диспетчерская служба ЛГЭК – 175 и 23-61-75; аварийная Квадра – 30-66-66. Городские спасатели ГО и ЧС – 33-40-48 и 31-03-39. Телефон спасения – 112.