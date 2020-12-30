В новом году липчане смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и телефонов. Обновленные терминалы начнут работать с 11 января. Как сообщили в пресс-службе мэрии, оборудование устанавливают в автобусах \\"Липецкпассажиртранс\\". Его протестируют, а также обучат водителей работе с техникой. Автобусы с новыми терминалами пометят специальными наклейками. Они появятся на входной двери транспорта.Терминалы поддерживают оплату бесконтактными картами MasterCard, VISA и МИР. Принимают карты всех банков. Проезд можно будет оплатить с помощью платежных сервисов на телефоне - Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Чеков терминалы выдавать не будут. История оплаты сохранится в телефоне, либо в личном кабинете банка. Проезд по транспортной карте и по наличным сохранится.