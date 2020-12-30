В последний день 2020 года в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, в четверг 31 декабря местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь. А также туман и гололед.Ночью в регионе от 1 до 6 градусов ниже ноля. В светлое время суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 752 мм рт.ст.В новогоднюю ночь в Липецке около -1 градуса. Синоптики обещают без осадков. Днем 1 января около 0 градусов. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. На дорогах снежный налет. Атмосферное давление без существенных изменений - 752 мм рт.ст.