Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 31 декабря 2020 года - медики выписали 127 пациентов. По данным регионального оперштаба, всего выздоровели 12 349 жителей региона.С начала пандемии заболели 16 029 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 161 пациента. В Липецке - 71 зараженный. В Ельце - 27. В Грязинском районе - 13. В Чаплыгинском выявили 12 новых случаев. В Краснинском - 10. В Липецком районе диагноз подтвердился у 8 жителей. В Добринском и Лев-Толстовском районах - у 7. В Задонском - у 3. В Данковском районе заболели двое. В Елецком районе 1 случай.Лечатся 3 402 человека: 1 353 пациента лежат в инфекционных госпиталях, а остальные 2 023 - дома с легкой формой коронавирусной инфекции. Умерли 258 липчан. За прошедшие сутки скончались 8 человек.