Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За последние сутки инфекцию выявили еще у 163 человек. Об этом сообщили в эту пятницу, 1 января, в федеральном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 16 192 случая заболевания COVID-19.Напомним, что накануне, 31 декабря, число заболевших было чуть ниже - 161. Из общего количества в Липецке - 71 зараженный. В Ельце - 27. В Грязинском районе - 13. В Чаплыгинском - 12. В Краснинском районе диагноз подтвердился у 10 местных жителей. В Липецком - у 8. В Лев-Толстовском и Добринском - у 7. В Задонском районе заболели 3 человека. В Данковском - 2. В Елецком - 1.Выздоровели свыше 12 000 липчан. Лечение продолжают 3 402 жителя региона. Жителей Липецка и области просят не забывать о мерах безопасности в праздники.