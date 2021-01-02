В новогоднюю ночь в Липецке не обошлось без забавных ситуаций. Многие липчане решили встретить 2021 год на площади Петра Великого. Горожане собрались у главной елки областного центра с друзьями и семьями.Вдруг к новогоднему дереву подошел молодой человек. Он схватился за ветки и начал карабкаться вверх. Парень добрался до самой макушки преодолев 24 метра.Все вгляды были устремлены на новогоднего скалолаза. Кто-то подбадривал молодого человека, другие просили слезть его, переживали за парня. К счастью, все закончилось хорошо. Липчанин спустился вниз.- Я подарки доставал, - сказал герой ролика в объектив камеры. - Всех с наступившим, занимайтесь спортом!