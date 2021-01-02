Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 2 января 2021 года - медики выписали еще 23 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Всего с COVID-19 справились 12 401 житель области.С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 16 357 липчан. За минувшие сутки диагноз подвердился у 165 человек. В Липецке - у 100. В Грязинском районе - у 20. В Липецком - у 15. В Становлянском и Добринском районах заболели 6 человек. В Ельце и Хлевенском районе - 4. В Лебедянском районе заразились трое. В Долгоруковском и Усманском районах - двое. В Данковском, Тербунском и Лев-Толстовском - по 1 заболевшему.Лечатся 3 696 липчан. У 2 213 пациентов ковид проходит в легкой форме. Остальных 1 483 человек пришлось госпитализировать. Умерли 260 жителей региона.