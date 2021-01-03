В минувшую субботу, 2 января, в региональное управление потребрынка поступило сообщение от липчанина. Позвонивший пожаловался, что в одном из кинотеатров Липецка полный зал посетителей. Специалисты управления напомнили руководителю кинотеатра о мерах безопасности в период пандемии коронавируса. Нарушения устранили.Как сообщили в пресс-службе управления, сотрудники также проверили, как соблюдают масочный режим в торговых центрах города. Все оказались в средствах защиты. Еще один рейд состоялся по магазинам. Там специалисты узнали стоимость сахара и подсолнечного масла. В двух магазинах одной сети цены оказались завышены. Ценники потребовали поменять. А в одном из гипермаркетов проверяющие нашли на прилавках испорченные мандарины. Товар изъяли.