Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области по состоянию на 3 января увеличилось. За минувшие сутки заболели 162 жителя. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. С начала пандемии в регионе выявили 16 519 случаев заражения COVID-19.Днем ранее число заболевших было выше - 165. В тройке лидеров среди районов - Липецк, Грязинский район и Липецкий. В областном центре диагноз подтвердился у 100 человек, в Грязинском районе - у 20, в Липецком - у 15. В остальных муниципалитетах от 1 до 6 новых зараженных.Выздоровели свыше 12 000 липчан. Лечение продолжают более 3 000 пациентов. У большинства из них ковид протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома. Остальных госпитализировали. Умерли 265 человек.