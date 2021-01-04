Количество зараженных коронавирусом по состоянию на 4 января в Липецкой области увеличилось. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 166 липчан.Днем ранее этот показатель был ниже - 162 случая. В Липецке COVID-19 выявили у 77 человек. В Липецком районе - у 18. В Елецком - у 17. В Ельце заболели 13 местных жителей. В Добринском районе - 8. В Хлевенском - 7. В Грязинском и Становлянском - по 6. В Добровском и Измалковском районах по 3 заразившихся. В Усманском - двое. В Воловском и Долгоруковском районе по 1 новому случаю.Общее число заболевших - 16 685. Выздоровел 12 431 человек. Лечатся более 3 000 липчан. У большинства из них ковид протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома. Остальных положили в больницу.