За минувшую неделю с 28 декабря по 3 января в Липецкой области 4 862 человека заразились ОРВИ. ИЗ них 58% - дети. Это на 30% ниже, чем неделей ранее. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 7,2%. Госпитализировали менее 1% заболевших. Случаев гриппа пока не выявили.В Липецке выявили 3 375 новых случаев ОРВИ - на 24,7% ниже, чем на прошлой неделе. Показатель ниже расчетного эпидпорога на 17%. В регионе циркулируют, в большей части, негриппозные респираторные вирусы. Это аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы.Напомним, что прививочная кампания против гриппа завершилась в 2020 году. Вакцинировались 684,9 тыс. липчан. Это 60,1% от всех живущих в Липецкой области.