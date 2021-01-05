В декабре в отдел полиции по Становлянскому району обратился 69-летний мужчина. Житель деревни Огневка Липецкой области попросил наказать негодяя, который украл у него крупную сумму денег.По словам пенсионера, к нему пришел неизвестный, якобы, купить козу. Они разговорились. Хозяин дома на минутку отвлекся, после чего незнакомец стал вести себя странно. Он вышел во двор - посмотреть животное. Но неожиданно передумал покупать козу, сел в автомобиль и уехал. Пенсионер заподозрил неладное, вернулся в жилище и обнаружил пропажу. Мужчина лишился 84 700 рублей.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские нашли местного жителя, который запомнил марку машины и номер. Промониторив камеры наблюдения, правоохранители засекли автомобиль в Ельце. Оказалось, транспорт принадлежит организации из Рязанской области. Машину сдали в аренду.Оперативники установили и задержали подозреваемого - неработающего 47-летнего жителя Рязанской области. Он признал вину и вернул деньги. Возбуждено уголовное дело по п. \\"в\\" ч.2 ст.158 УК РФ \\"Кража, с причинением значительного ущерба гражданину\\".