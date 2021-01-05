Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 5 января 2021 года достигло 12 592 человек. За минувшие сутки медики выписали 128 липчан. Об этом сообщили в региональном оперштабе.С начала пандемии COVID-19 выявили у 16 855 жителей региона. За последние сутки заболели 170 человек: в Липецке - 60, в Грязинском районе - 28, в Задонском - 22, в Ельце - 21. В Хлевенском районе диагноз подтвердился у 11 местных жителей. В Воловском - у 8. В Краснинском и Лев-Толстовском районах заразились по 5 человек. В Добринском - 4. В Липецком, Становлянском и Тербунском районах заболели по 2 жителей.Лечение проходят 3 988 липчан. Медикам пришлось госпитализировать 1 366 пациентов. У 2 622 ковид протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома. За сутки скончались 7 человек с подтвержденным диагнозом \\"коронавирусная инфекция\\". Всего умерли 275 жителей региона.