Ровно 67 лет назад, 6 января 1954 года, Президиум Верховного Совета СССР подписал указ о создании Липецкой области. Регион образовали из районов Воронежской, Орловской, Курской и Рязанской областей.С 67-й годовщиной образования липчан поздравили губернатор Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.В поздравлении говорится о богатом культурном наследии и огромном потенциале региона.– Здесь живут талантливые и сильные люди с настоящим русским характером, – отметили руководители региона. – Липецкая область – разная и многоликая. Каждый муниципалитет вносит особые черты в ее образ.Липецкая область подарила миру немало известных исторических личностей, среди которых лауреаты Нобелевской премии писатель Иван Бунин и физик Николай Басов. Также писатели Михаил Пришвин и Евгений Замятин, композитор Тихон Хренников.На сегодняшний день Липецкая область лидирует в стране по ряду социально-экономиечских показателей, включая уровень жизни.Игорь Артамонов и Павел Путилин пожелали липчанам новых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.