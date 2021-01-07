Спасатели предупреждают липчан о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в текущие сутки — в ночь с 7 на 8 января. По данным гидрометцентра, в этот период ожидается туман и гололед. Видимость в тумане составит менее 500 метров.Городские спасатели просят людей быть особо внимательными на дорогах. Водителям советуют по возможности вообще отказаться от поездок, а пешеходам надевать удобную обувь и помнить о плохой видимости.Пол данным синоптиков, в Липецке значительно потеплеет. В пятницу, 8 января, ожидается плюсовая температура воздуха и снег с дождем.А вот со следующей недели ожидается резкое похолодание с температурой до 20 градусов мороза ночью.