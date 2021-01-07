В Липецке не успели открыть перед Новым годом каток в парке Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там достроили помещение для кафе, проката коньков и раздевалки. Но павильон еще не готов – 8 января там будут облицовывать плиткой полы.Саму ледовую площадку 20 на 40 метров смонтировали и застелили основание утеплителем. Сейчас прокладывают трубы для хладогена, чтобы каток не таял. Всего подо льдом должно быть 11 000 м труб.Заливать каток начнут после того, как закончат с ограждением. Его толщина будет около 10 см. Когда точно он откроется, пока не уточняют. Известно только, что на данный момент он готов на 70%.