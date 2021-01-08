Крупный пожар в храме произошел этим утром, 8 января, в Чаплыгиском районе Липецкой области. Там в селе Урусово загорелась Никольская церковь. Сообщение о пожаре поступило на пуль связи пожарно-спасательного поста № 20 в 11.05 утра.Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, с огнем боролись два спасательных поста Чаплыгинского района, областные спасатели и сотрудники пожарной части Рязанской области.На момент их прибытия храм изнутри был полностью охвачен огнем – горела вся внутренняя отделка и потолочные перекрытия на площади 100 м2. Пожарным и спасателям удалось локализовать пламя. К счастью, люди не пострадали.Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить экспертам.