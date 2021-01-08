Авария с участием автоцистерны проихошла в эту пятницу, 8 января, в Добринском районе Липецкой области. КамАЗ с молочной продукцией перевернулся на повороте в село Нижняя Матренка со стороны Ольховки. О ДТП сообщил на своей странице в instagram глава Нижнематренского сельсовета Вадим Батышкин.На место происшествия выехали спасатели поста №12, сотрудники ГИБДД и члены добровольной дружины сельского поселения. Поднять автоцистерну с молоком оказалось не так просто. Пришлось привлечь спецтехнику. На помощь подоспел тяжелый трактор манипулятор, который выделило местное сельхозпредприятие. Также подогнали эвакуатор.Совместными усилиями КамАЗ смогли поставить на колеса и устранить последствия аварии. Люди не пострадали. Глава поселения выразил благодарность предприятию, которое пришло на помощь.