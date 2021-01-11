За прошедшие трое суток, с 8 по 10 января, на дорогах Липецкой области в семи ДТП пострадали 8 человек и двое погибли.Так 8 января на трассе Хлевное – Липецк в черте города столкнулись «Форд» с 35-летней женщиной за рулем, «Шевроле» под управлением 45-летнего мужчины и «Дэу-Нексия» с 48-летним водителем. В ДТП пострадали два подросток и ребенок из «Шевроле» – девочки 5 и 13 лет. Обошлось без тяжелых травм. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, оба ребенка были пристегнуты ремнями. По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение проезда.В тот же день на улице Октябрьской в Липецке столкнулись «Мицубиси» с 48-летним водителем и ВАЗ-2110 с 21-летним парнем за рулем. Пострадала 24-летняя пассажирка «Мицубиси» и 19-летняя девушка в «десятке». Обеих увезли в больницу. Причина аварии снова нарушение очередности проезда.10 января на трассе Частая Дубрава – Орел – Тамбов в Липецком районе около двух часов ночи не справился с управлением 22-летний водитель ВАЗ-2115 и влетел в «Фольксваген» с 31-летним мужчиной за рулем. Водитель ВАЗа погиб на месте. Предварительная причина аварии – выезд на встречную.Еще один человек скончался в Усманском районе в 14.00 на трассе Усмань – Московка – Дрязги. Там столкнулись «Дэу-Нексия» с 62-летним водителем и «Фольксваген» с 44-летним мужчиной за рулем. Водитель «Дэу» погиб на месте, второй – в больнице. Причина снова выезд на встречную.