В Липецкой области за прошедшие новогодние каникулы, с 1 по 10 января, зарегистрировали 44 пожара, в которых погиб 1 человек. Причины – неосторожность, курение и поджоги.20 раз горел мусор, 9 раз – дома в жилом секторе, 5 – автомобили и еще 10 – заброшенные и хозяйственные постройки.Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, пожаров из-за пиротехники не было. Все это время пожарные работали в усиленном режиме. Кстати, в прошлом году за тот же период было 50 пожаров.Государственный инспектор Липецкой области по пожарному надзору Роман Бурдачев сообщил, что снизить количество происшествий с огнем удалось благодаря профилактике. Сотрудники постоянно работали с населением, разносили памятки и листовки, и работали с населением каждый день.