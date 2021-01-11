В новогодние праздники автоинспекторы усиленно следили за состоянием водителей в Липецкой области. Масштабный рейд по пьяным водителям проходил в последние три праздничных дня. Экипажи расставили так, чтобы охватить максимальное количество машин при минимальной их задержке.Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, в основном водители реагировали адекватно, но были и те, кого встреча с инспекторами совсем не радовала. Например, на улице Ленина остановили «Ниссан» с женщиной за рулем. Дама явна была нетрезвой, что было заметно даже невооруженным взглядом. Тест показал 1,1 мг алкоголя на литр воздуха. Машину отправили на стоянку, пьяную женщину – пешком домой с протоколом в руках.За три дня рейда поймали 47 нетрезвых водителей, двое из них сели за руль пьяными повторно. За весь период новогодних праздников всего прав лишились 155 человек.Напомним, за пьяную езду штраф 30 000 рублей и лишение прав от 1.5 до 2 лет. За повторное вождение в нетрезвом виде – уголовная статья и штраф до 300 000 рублей, а то и срок до двух лет.