Пока многие отдыхали на новогодних каникулах, липецкие дорожники латали ямы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 по 10 января литой асфальтобетонной смесью отремонтировали 12 объектов. Две бригады работали в центре города, а также на улицах Московская, Стаханова, Кривенкова и на Сокольском мосту.Как пояснил начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич, асфальт начал разрушаться из-за частого перепада температур. Поэтому рабочие не стали ждать, когда закончатся праздники.На этой неделе ремонт будет проходить на улице Папина, Сокольском мосту и на дороге в сторону Дачного. На последнем участке большой поток транспорта, включая автобусы, поэтому заливать выбоины придется оперативно. Сначала там срежут старый асфальт, очистят, после зальют горячей смесью, которую можно использовать даже в мороз.