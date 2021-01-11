В автобусах \\"Липецкпассажиртранс\\" теперь можно оплачивать проезд банковской картой и с помощью телефонов. Обновленные терминалы начали работать с этого понедельника, 11 января.Автобусы с новым оборудованием узнать просто - на входной двери есть специальная наклейка. Расплатиться за проезд можно бесконтактными картами MasterCard, VISA и МИР любого банка. А также телефоном через сервисы Samsung Pay, Apple Pay, либо Google Pay. При такой оплате чеков терминалы не выдают. Но информация о поездке сохранится в телефоне, либо в личном кабинете банка.Оплата по транспортной карте и посредством наличных денег сохраняется. Пока жалоб от липчан на новую систему не поступало.