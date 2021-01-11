Необычная кража произошла 8 января на АЗС в селе Ленино Липецкого района. По данным полиции, на заправку заехали двое парней на «Ниссане» и попросили залить полный бак топлива. По правилам в этом случае оплата производится после заправки.Но, как оказалось, платить ребята не собирались. На машине были заклеены номера, что уже должно было насторожить сотрудников заправочной станции. Но операторы выполнили просьбу клиентов. Как только бак наполнился, водитель дал по газам и иномарка резво скрылась с территории заправки. После чего поступило заявление в полицию.Несмотря на всю «хитрую» конспирацию, умников вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемыми оказались двое 23-летних жителей Липецка. Всего ребята «бесплатно» залили бензин на 2000 рублей.