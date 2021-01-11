В Липецке стартовали общественные обсуждения по благоустройству ЛТЗ. Речь идет о территории в районе улиц Жуковского, Краснознаменная, Коммунистическая и Юбилейная.Как сообщили в пресс-службе мэрии, на Тракторном планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад на 220 мест, площадки для занятий спортом и выгула собак. Также реконструировать инженерные сети, высадить деревья и кустарники. В районе улиц Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая и Юбилейная хотят построить пять 10-этажных домов с парковками.Более подробно изучить информацию об изменениях липчане могут на сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры в разделе \\"Общественные обсуждения\\". А свои предложения и замечания направить по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206, либо по электронной почте proekt@lipetskcity.ru. Высказать свое мнение нужно успеть до 21 января.После обсуждений проект либо примут, либо отправят на доработку.