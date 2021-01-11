В Липецкой области нашли украденную с дороги иномарку, которая была не на ходу. Все случилось в Данкове в районе улицы Зайцева. В Новый год возле железнодорожного переезда у 24-летнего парня заглохла «Тойота». Завести машину не удалось и водитель бросить ее у дороги. Машину заметили сотрудники железной дороги и сообщили в полицию.Стражи порядка нашли владельца и предупредили, что автомобиль лучше забрать, его не разобрали и не украли. Парень предупреждение проигнорировал, и напрасно. Придя на место через неделю, 7 января, машину он уже не нашел.Искать ее пришлось полицейским. Вора задержали сотрудники уголовного розыска Данковского отдела. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 39-летний житель того же города. На допросе он рассказал, что заметил брошенную иномарку и решил забрать себе. Обманул приятелей, что это его машина, чтобы помогли оттащить ее в гараж. Там он планировал разобрать «Тойоту» и сдать в металлолом. Но не успел.