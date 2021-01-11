С этого понедельника, 11 января, большинство школ Липецкой области начали работу в традиционном режиме. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, в двух школах Липецкого и Добринского районов закрыли 12 классов. В них превышен порог заболеваемости ОРВИ. Так, дистанционно обучаются 175 учеников. Полностью закрыты 2 школы в Задонском районе. На дистанте находятся 898 ребят.Из-за ОРВИ остались дома 19 воспитанники детского сада в Краснинском районе. При этом в регионе нет учебных заведений, которые закрыли на карантин из-за коронавируса. Напомним, что детей переводят на онлайн-обучение, если в классе заболели более 20% человек. Если спустя неделю ситуация стабилизируется, школьники вновь садятся за парты.