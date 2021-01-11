Кровавая бытовая драма произошла в Задонском районе Липецкой области вечером 2 января. Там в селе Кашары взрослые супруги принимали гостей по случаю Нового года. Во время алкогольного застолья 53-летнему хозяину дома показалось, что его жена излишне внимательна к 42-летнему гостю, из-за чего завязалась ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку.По версии следствия, во время конфликта муж схватил нож и 4 раза ударил приятеля в грудь. Мужчина скончался. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, подозреваемый во всем сознался, пояснив на допросе, что поводом стала ревность.По решению суда, во время следствия ревнивец будет находиться под стражей. Ему грозит до 15 лет строгого режима.