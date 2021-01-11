Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 января 2021 года достигло 13 070 человек. За минувшие сутки медики выписали 14 пациентов. Липчане здоровы. Об этом сообщили в региональном оперштабе.С начала пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 17 853 жителя. За последние сутки - 166. Большинство случаев выявили в Липецке - 114. В Задонском районе - 10. В Ельце и Хлевенском районе - 7. В Воловском и Добровском - по 5 заболевших. В Грязинском и Станволянском - по 4. В Измалковском - 3. В Добринском и Липецком районах диагноз подтвердился у 2 человек. В Елецком, Краснинском и Усманском - по 1 новому случаю.На больничном находятся 4 484 человека. Большая часть пациентов остается дома, так как болезнь у них протекает в легкой форме - 2 829 липчан. Госпитализировали 1 655 жителей региона. Умерли 299 человек.