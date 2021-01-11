В Липецке предъявили обвинение 32-летнему спортсмену, который забил насмерть пенсионера. Все случилось 7 декабря в общежитии на улице Циолковского. Мужчина познакомился на улице с 66-летним пенсионером и позвал к себе в комнату выпить.Торжество по случаю знакомства пошло не по плану. Между пьяными мужчинами разгорелась ссора. По версии следствия, бывший боксер 4 раза ударил гостя кулаком в голову и в грудь. Этого хватило для тяжелейших травм. Но вместо того, чтобы вызвать скорую, боксер вместе с приятелем выволокли пенсионера на улицу и оставили на лавочке умирать.Неравнодушные прохожие вызвали медиков, но мужчина скончался в больнице от переломов ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Бывшего спортсмена вычислили и задержали 4 января.Как сообщили в пресс-службе СКР по области, обвинение предъявили по части 4 статьи 111 – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть. Боксер уже сознался, ему грозит до 15 лет тюрьмы.